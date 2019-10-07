Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 2:03

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Взаимодействие между Россией и США в последнее время активизировалось во многих сферах, есть потенциал для развития экономических связей стран, сообщил в воскресенье на форуме "Диалог Форт-Росс" посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Несмотря на ужесточение политики Вашингтона, интерес к российскому рынку со стороны американских компаний растет. Предприниматели из США не хотят уходить из России. Настроены на расширение своего производственного и инвестиционного присутствия", - цитирует слова Антонова пресс-служба российского посольства США на своей странице в фейсбуке.

В качестве доказательств заинтересованности американских предпринимателей Антонов указал на многочисленный состав делегации США на Петербургском международном деловом форуме (второе место по количеству участников после КНР), а также на лидирующее место США по прямым инвестициям в России и рост товарооборота между государствами.

"За семь месяцев текущего года товарооборот между нашими странами составил 16,1 млрд. долл. Причем закупки наращивают именно США. Америка по-прежнему лидер по прямым инвестициям в Россию. Всего же совокупные активы американских компаний, которых в нашей стране порядка 3 тыс., оцениваются в 85 млрд. долл.", - сказал он.

Кроме того, по словам посла, во время встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН прозвучала "положительная реакция" на предложение о создании российско-американского делового консультативного совета, идея которого впервые была озвучена на переговорах между президентами Путиным и Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.

1мт бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!