Иерусалим. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Иерусалиме обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном вопросы контроля над вооружениями и ситуацию в Венесуэле.
"Патрушев и Болтон обсудили отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности, уделив особое внимание вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - сказал журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин по итогам встречи, продлившейся полтора часа.
"По инициативе американской стороны была подробно рассмотрена ситуация в Венесуэле, вновь обозначена неизменная российская позиция о необходимости диалога с целью преодоления внутриполитического кризиса в стране", - сказал представитель Совбеза РФ.
Также собеседники затронули ряд вопросов региональной безопасности.
Патрушев поблагодарил Болтона за участие представителя аппарата Совета национальной безопасности США в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоявшейся в Уфе 18-20 июня.
По словам Аношина, в понедельник в Иерусалиме состоялись консультации на уровне заместителей секретарей совбезов РФ и США с участием представителей ряда российских министерств и ведомств.
ав