Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 19:16

Иерусалим. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Иерусалиме обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном вопросы контроля над вооружениями и ситуацию в Венесуэле.

"Патрушев и Болтон обсудили отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности, уделив особое внимание вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - сказал журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин по итогам встречи, продлившейся полтора часа.

"По инициативе американской стороны была подробно рассмотрена ситуация в Венесуэле, вновь обозначена неизменная российская позиция о необходимости диалога с целью преодоления внутриполитического кризиса в стране", - сказал представитель Совбеза РФ.

Также собеседники затронули ряд вопросов региональной безопасности.

Патрушев поблагодарил Болтона за участие представителя аппарата Совета национальной безопасности США в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоявшейся в Уфе 18-20 июня.

По словам Аношина, в понедельник в Иерусалиме состоялись консультации на уровне заместителей секретарей совбезов РФ и США с участием представителей ряда российских министерств и ведомств.

ав

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