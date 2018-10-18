Вопрос гражданства жителей Южного Тироля стал причиной разногласий между Италией и Австрией
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Берлин. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Предложение канцлера Австрии Себастьяна Курца предоставлять австрийское гражданство жителям итальянской автономной провинции Южный Тироль может привести к дипломатическому конфликту между Веной и Римом, сообщает в четверг австрийский новостной портал "Локал".
В сообщении отмечается, что С.Курц предложил предоставить возможность получения двойного гражданства жителям Южного Тироля, которые говорят на немецком и на местном ладинском языке.
Сторонники этого предложения утверждают, что такой шаг поможет укрепить "европейское самосознание" жителей провинции. В то же время, противники этого решения заявляют, что оно может внести раздор в жизнь Южного Тироля, информирует портал.
Ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини выступил с критикой в адрес предложения австрийского канцлера.
"Вы не можете раздавать паспорта без нашего разрешения. О двойном гражданстве и речи быть не может", - заявил он.
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Интерфакс