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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 10:44 18.10.2018 - 10:44

Берлин. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Предложение канцлера Австрии Себастьяна Курца предоставлять австрийское гражданство жителям итальянской автономной провинции Южный Тироль может привести к дипломатическому конфликту между Веной и Римом, сообщает в четверг австрийский новостной портал "Локал".

В сообщении отмечается, что С.Курц предложил предоставить возможность получения двойного гражданства жителям Южного Тироля, которые говорят на немецком и на местном ладинском языке.

Сторонники этого предложения утверждают, что такой шаг поможет укрепить "европейское самосознание" жителей провинции. В то же время, противники этого решения заявляют, что оно может внести раздор в жизнь Южного Тироля, информирует портал.

Ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини выступил с критикой в адрес предложения австрийского канцлера.

"Вы не можете раздавать паспорта без нашего разрешения. О двойном гражданстве и речи быть не может", - заявил он.

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