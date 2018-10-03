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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 15:40 03.10.2018 - 15:40

Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Вопрос о том, как довести до завершения конституционные процедуры по изменению названия страны, должны решать народ, парламент и правительство Македонии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я не могу советовать стране, как принимать национальные решения. Я могу сказать, что членство в НАТО возможно только при выполнении соглашения с Грецией о названии страны. Здесь альтернативы нет", - отметил Й.Столтенберг, отвечая в среду на вопросы журналистов перед началом двухдневной встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

Он приветствовал соглашение Афин и Скопье о названии страны. "Мы ждем полного выполнения этого соглашения", - подчеркнул он, добавив, что это пойдет на пользу Македонии, всему региону и НАТО.

"Но, в конце концов, парламент, политики и народ должны принимать решение. Мы готовы приветствовать такое решение. Мы готовы приветствовать страну в качестве тридцатого члена НАТО. Но очень важно, чтобы было выполнено это соглашение, потому что альтернативного пути в НАТО нет", - повторил генсек Североатлантического альянса.

В ответ на дополнительный вопрос он заявил: "Расширение НАТО в целом и, конечно же, в том, что касается Западных Балкан, способствовало уровню стабильности и безопасности, а также процветанию этого региона".

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