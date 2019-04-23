Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 10:00

Гонконг. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Вопрос о том, будет ли жена северокорейского лидера Ли Соль Чжу сопровождать Ким Чен Ына в ходе его визита в Россию, остается открытым, сообщает во вторник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на экспертов.

Несмотря на то, что Ли Соль Чжу с прошлого года активнее участвует в международных мероприятиях, она не всегда ездила с супругом в его зарубежные поездки, отмечает Уай-Ти-Эн.

С начала 2018 года ее видели с Ким Чен Ыном, когда он трижды приезжал в Пекин на саммиты с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако она не сопровождала своего мужа, когда он отправился в северный китайский город Далянь на свой второй саммит с китайским лидером в мае.

Ли Соль Чжу также встречалась с первой леди Южной Кореи Ким Чжон Сук в рамках двух межкорейских саммитов, состоявшихся в апреле и сентябре прошлого года.

Однако первая леди Северной Кореи не сопровождала своего мужа, когда Ким Чен Ын ездил в Сингапур и Ханой на саммиты с президентом США Дональдом Трампом. Первая леди США Мелания Трамп также отсутствовала на встречах.

Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын отправится из Пхеньяна на поезде во вторник и прибудет во Владивосток в среду. Путь в 700 км занимает около 10-15 часов.

СМИ предполагают, что встреча Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина состоится 24-25 апреля.

Ожидается, что В.Путин встретится с Ким Чен Ыном по пути на международную конференцию "Один пояс - один путь", которая пройдет 26-27 апреля в Пекине.

1кю ар бп

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