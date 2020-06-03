Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 1:27

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не рассматривает вопрос о введении санкций в отношении председателя КНР Си Цзиньпина в связи с попыткой Китая ввести закон о национальной безопасности в Гонконге.

"Я об этом не думал", - ответил Трамп в интервью журналисту Newsmax на вопрос, думает ли он о введении санкций против Си Цзиньпина.

Как сообщалось, депутаты Всекитайского собрания национальных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в конце мая одобрили резолюцию, предписывающую постоянному комитету ВСНП разработать закон о национальной безопасности для Гонконга. Вслед за этим США заявили, что лишат Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

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