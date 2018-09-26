Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 18:28 26.09.2018 - 18:28

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что обсудил вопрос создания конституционного комитета Сирии в рамках встречи со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Вчера, естественно, мы обсуждали все вопросы: запуска, формирования конституционного комитета, но эти вещи делаются на основе того, что решено было на Конгрессе национального сирийского диалога в Сочи и с учетом тех решений, которые принимались в Совете безопасности, прежде всего резолюции 2254", - сказал С.Вершинин журналистам в среду.

"Все эти решения предполагают, что данная проблема будет решаться тремя странами-гарантами (Россия, Иран, Турция) в плотной координации с де Мистурой", - добавил он.

1ви ан

Neuer Inhalt Horizontal Line