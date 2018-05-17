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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 23:23 17.05.2018 - 23:23

Нью-Йорк (ООН). 18 мая. ИНТЕРФАКС - Первый зам постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский поднял в Совете Безопасности вопрос о грубых нарушениях Вашингтоном международного права - недавней высылке 12 дипломатов, работавших в российской дипмиссии, изъятии дипсобственности, задержке в выдаче виз и ограничении свободы передвижения.

"Убежденность в собственной безнаказанности в последнее время довела до того, что власти США своими односторонними действиями принялись переписывать даже правила дипломатических и консульских сношений. Вышел на повестку дня и вопрос о злоупотреблении властями США благами нахождения у себя штаб-квартиры нашей Всемирной Организации. По сути, идет речь о неприкрытом применении санкций к делегациям", - сказал российский дипломат, выступая на заседании СБ ООН.

Д.Полянский подчеркнул, что "недавняя масштабная высылка российских дипломатов" является "вопиющим случаем, но, к сожалению, не единственным".

"Идет речь об изъятии российской недвижимости на территории США, включая части служебных помещений Постпредства при ООН, ограничениях 25-мильной зоной свободы передвижения дипломатов целого ряда миссий, многочисленных задержках в выдаче и продлении виз", - пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что "грубые нарушения Вашингтоном Конвенций о дипломатических и консульских сношениях, Соглашения о штаб-квартире ООН стали обыденностью".

"Это - серьезная проблема, нависшая над всей Организацией и каждым ее членом. Хочу подчеркнуть: это не вопрос наших двусторонних отношений с США, это нарушение международного права", - заявил Д.Полянский.

йф см

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