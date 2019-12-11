Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 7:34

Нур-Султан. 11 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Предложение о переносе сессий Конституционного комитета Сирии из Женевы в Дамаск пока не обсуждалось с представителями правительства и сирийской оппозиции, сообщил агентству "Интерфакс- Казахстан" спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Я не обсуждал, но слышал такие предложения", - сказал Педерсен, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это вопрос, который зависит от самих сирийцев и они должны его решать", - добавил он.

Ранее в среду источник в одной из делегаций сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан", что участники январского заседания Конституционного комитета Сирии могут обсудить вопрос о перенос заседаний из Женевы в Дамаск.

"По поводу того, чтобы перенести эти заседания из Женевы в Дамаск, возможно, этот вопрос будет обсуждаться в январе в Женеве", - сказал собеседник агентства.

"Вчера спецпосланник говорил, что нужно подумать по этому вопросу", - добавил источник.

Вместе с тем он выразил сомнение по поводу того, что представители сирийской оппозиции поедут на заседания комитета в Дамаск.

"Оппозиция, к примеру, может сказать, что мы не поедем в Дамаск. (...) Я что-то сомневаюсь, что оппозиция согласится. Да и Педерсену неудобно там", - отметил собеседник агентства.

Очередной раунд переговоров по Сирии в "астанинском формате" проходит в казахстанской столице 10-11 декабря.

др

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