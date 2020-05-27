Берлин. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер отказалась комментировать планы руководства РФ провести Парад Победы в Москве 24 июня и не сообщила, приедут ли на него представители Германии.
"Я не могу оценивать и комментировать планы других государств по поводу праздников. О поездках канцлера мы всегда сообщаем в пятницу перед началом рабочей недели", - сказала Деммер в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".
В свою очередь официальный представитель МИД Германии Мария Адебар сказала, что не уверена по поводу поступления приглашений от российской стороны. "Я не уверена, что уже есть приглашение, я думаю, что пока еще нет. Это новое решение", - сказала Адебар.
Накануне президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к Параду Победы, который должен состояться 24 июня. В середине апреля президент РФ из-за рисков, связанных с распространением коронавируса поручил перенести подготовку к параду Победы.
24 июня 1945 года в Москве прошел первый Парад Победы, парад принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. Решение провести парад 24 июня 1945 года принял Иосиф Сталин.
1тф ан