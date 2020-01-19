Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 20:03

Берлин. 19 января. ИНТЕРФАКС - Участники международной конференции по Ливии в воскресенье не обсуждали вопрос о возможности санкций за нарушение введенного ООН оружейного эмбарго в отношении этой страны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы не касались темы возможных санкций в случаях нарушения эмбарго на поставки оружия", - сказала она на пресс-конференции по итогам встречи.

Меркель пояснила, что, если такие нарушения будут выявлены, "то надо будет посмотреть, как реагировать".

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что подобные нарушения резолюции СБ ООН недопустимы, и потому члены Совбеза ООН должны позаботиться о том, чтобы ими же принятые решения соблюдались.

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