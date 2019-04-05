Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 18:47

Берлин. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Вопрос о смягчении санкций в отношении КНДР в настоящий момент обсуждается в Совете безопасности ООН, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Вопрос действительно сейчас обсуждается в Совете безопасности ООН в связи с необходимостью продления мандата группы экспертов комитета 1718", - сказал он журналистам в Берлине в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, Россия выступает за то, чтобы "санкционная часть механизма Совета безопасности работала в интересах долгосрочного урегулирования ситуации на Корейском полуострове в интересах его денуклеаризации".

При этом С.Вершинин считает нерабочей позицию США "максимально сохранять давление на КНДР, не уступать ни в чем и где-то увеличивать давление до тех пор, пока не будет полностью решен вопрос о денуклеаризации".

"У нас с китайской стороной свое мнение на этот счет. Мы считаем, что если КНДР делает шаги, воспринимаемые положительно Советом безопасности и международным сообществом, то это должно отражаться на санкционном режиме", - сказал он.

Также, по его словам, надо иметь в виду, что "гуманитарная и социально-экономическая ситуация в КНДР тяжелая, непростая".

1тф ав

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