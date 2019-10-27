Кабул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - На северо-западе Афганистана, подорвавшись на мине, погибли восемь малолетних детей.
Как сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханиф Резаи, трагедия произошла рано утром в воскресенье на территории уезда Паштун Кот провинции Фарьяб.
"Восемь малолетних детей играли вблизи своего дома и подорвались на мине, установленной террористами на дороге", - сообщил Резаи.
По его данным, еще один ребенок получил ранения, но остался жив.
аг