Этот контент был опубликован 27 октября 2019 г. 11:05

Кабул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - На северо-западе Афганистана, подорвавшись на мине, погибли восемь малолетних детей.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханиф Резаи, трагедия произошла рано утром в воскресенье на территории уезда Паштун Кот провинции Фарьяб.

"Восемь малолетних детей играли вблизи своего дома и подорвались на мине, установленной террористами на дороге", - сообщил Резаи.

По его данным, еще один ребенок получил ранения, но остался жив.

аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!