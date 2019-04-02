Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 14:04

Кабул. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Восемь сотрудников афганской полиции были убиты, еще пять полицейских получили ранения при нападении боевиков "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в провинции Балх на северо-западе страны, сообщает во вторник афганский телеканал 1TV со ссылкой на данные местных властей.

"Боевики напали на контрольно-пропускные пункты в селе Шейха уезда Шольгара около 23:45 в понедельник, в ходе многочасового столкновения погибли восемь сотрудников местной полиции, еще пять были ранены", - сообщает телеканал.

Уезд Шольгара находится в 50 км от города Мазари-Шариф, административного центра провинции Балх.

вш

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