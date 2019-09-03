Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 7:11

Пекин. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - В Китае мужчина напал на учеников начальной школы, восемь детей погибли, двое ранены, сообщила местная полиция во вторник.

Трагедия произошла в деревне Гаоянпо недалеко от города Эньши центральной провинции Хубэй. Нападавший по фамилии Юй, 40 лет, задержан и содержится под стражей, ведется следствие, говорится в распространенном полицией заявлении.

Пока не сообщается о том, каким образом было совершено нападение, а также о мотивах преступления.

В то же время, как сообщило из Хубэя издание Southern Weekly, Юй был в июне освобожден из мест заключения, где отбывал срок за попытку убийства.

Нападения на детей, несмотря на принимаемые властями Китая меры по обеспечению безопасности школ и детских садов, являются достаточно частым явлением.

Так в 2018 году в Шанхае в результате нападения погибли двое детей, в провинции Шэньси в апреле прошлого года жертвами нападения стали девять школьников, более 10 получили ранения.

1гк ВВ

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