Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 16:58

Стамбул. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе возросло до восьми человек, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Трое мирных жителей и пятеро солдат приняли мученическую смерть", - цитирует интернет-портал турецкой газеты "Сабах" слова Эрдогана.

Он подчеркнул, что "Турция предпринимает необходимые меры в отношении нападений на турецких военных в регионе, как на земле, так и с воздуха".

Ранее минобороны Турции сообщало о четырех погибших и девяти раненых.

По утверждению Анкары, артиллерийский обстрел провели сирийские правительственные силы. Турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, в свою очередь, сообщили, что турецкая авиация не нарушала воздушное пространство Сирии, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют военные РФ.

"Воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России. Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", - сказали в Центре журналистам.

1ви ар

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