Восемь человек утонули в Болгарии с начала сезона из-за опасного морского течения
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Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ - Восемь человек утонули в Болгарии с начала летнего сезона из-за "мертвого волнения" - опасного течения, появляющегося под поверхностью воды, сообщает портал Nova.
"С начала летнего сезона в Болгарии зафиксировано рекордное число утонувших из-за "мертвого волнения" в Черном море - 8 человек. В связи с этим 17 пляжей объявили о повышенном уровне опасности для купания", - говорится в сообщении.
Туристам рекомендуется плавать с осторожностью на пляжах курортов Созополь, Ахтополь, Синеморец, Поморие, Приморско, а также Солнечного берега.
На северном побережье Болгарии потенциально опасны пляжи на курортах Золотые пески, в Варне, особенно в Камчии.
"Мертвое волнение" или отбойное течение - волна, образующаяся при отливе воды в море и влекущая за собой купальщиков от берега. Особенно такие волны опасны на мелководье, где они развивают большую скорость. Пловцы пытаются сопротивляться течению и быстро теряют силы. Эксперты, напротив, предлагают не пытаться плыть к берегу и переждать, так как скорость такой волны быстро ослабевает.
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Интерфакс