Баку. 12 апреля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Новая сделка по сокращению добычи нефти внесет вклад в стабилизацию рынка нефти и поощрит сокращение добычи странами, не входящими в ОПЕК+, считает министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"Сегодняшняя встреча и решительная позиция ОПЕК+ по снижению нефтедобычи устранила все препятствия для реализации решения по сокращению добычи нефти", - сказал Шахбазов, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго в пресс-релизе по итогам видеоконференции.

Министр также отметил, что механизм регулирования нефтедобычи поддерживается на глобальном уровне и "эта поддержка внесет свой вклад в стабилизацию рынка нефти".

"Кроме того, это решение поощрит сокращение добычи и странами, не входящими в формат ОПЕК+", - заявил Шахбазов.

Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. При этом на первом этапе (в мае-июне 2020 года) снижение в рамках ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с. Также Мексика в мае-июне 2020 года сократит добычу нефти на 100 тыс. б/с, а США снизят дополнительно добычу еще на 300 тыс. б/с.

Согласно договоренностям, в мае-июне 2020 года страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 млн б/с или на 23% от показателя октября 2018 года. В частности, страны ОПЕК сократят добычу на 6,085 млн б/с, не-ОПЕК - на 3,915 млн б/с. В октябре 2018 года Азербайджан добывал 718 тыс. б/с. В соответствии с этим решением Азербайджан сократит добычу на 164 тыс. б/с и на период с 1 мая по 1 июля 2020 года добыча нефти в Азербайджане составит 554 тыс. б/с.

Кроме того, по данным Минэнерго, в рамках новых договоренностей ОПЕК+ в июле-декабре 2020 года объем добычи нефти должен сократиться на 18% от показателя октября 2018 года или на 8 млн б/с. В частности, страны ОПЕК сократят добычу на 4,868 млн б/с, не-ОПЕК - на 3,132 млн б/с. В этот период в соответствии с этими договоренностями Азербайджан сократит добычу на 131 тыс. б/с - до 587 тыс..

На период с 2021 года по апрель 2022 года, в рамках сделки ОПЕК+ добыча сократится на 14% или на 6 млн б/с от октября 2018 года. В частности, страны ОПЕК сократят добычу на 3,651 млн б/с, не-ОПЕК - на 2,349 млн б/с. Азербайджан в этот период сократит добычу на 98 тыс. б/с - до 620 тыс..

По новой сделке будет учитываться исключительно добыча нефти, конденсат не будет учитываться.

на аз бм

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