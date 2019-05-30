Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Менее чем через год после решения высшего американского военного руководства о воссоздании 2-го оперативного флота ВМС США для действий на Атлантике он 29 мая вышел на "первоначальный уровень оперативной готовности", сообщил командующий этим флотом вице-адмирал Эндрю Льюис.

"По Северной Атлантике проходят одни из самых загруженных морских путей в мире, и с открытием водных путей в Арктике этот трафик будет только расти, - сказал Льюис, слова которого приводятся в сообщении флота. - Этот факт, признается как нашими союзниками, так и конкурентами, и в этом плане крайне важно, что 2-й флот Соединенных Штатов позволит восстановить присутствие наших вооруженных сил на этом влиятельном театре действий".

В сообщении подчеркивается, что всего через несколько дней после выхода на первоначальный уровень готовности 2-й оперативный флот уже возглавит руководство учениями НАТО BALTOPS 2019, которые будут проходить с 3 по 22 июня в акватории Балтийского моря. Это будет первое участие 2-го флота в операциях на европейском театре действий после решения о его воссоздании, отмечается в сообщении.

Штаб 2-го оперативного флота размещается в Норфолке (штат Вирджиния). О боевом составе сил, которые приданы флоту, пока не сообщается. Также пока нет данных о четком разграничении зон ответственности на Атлантике между 2-м и 6-м флотами. По данным Военно-морского института США, зона ответственности 2-го флота может распространяться на северо-восточную Атлантику, начиная от линии, проходящей от юга Гренландии, через Исландию и до Великобритании.

Изначально 2-й оперативный флот был создан в 1950 году в качестве меры противодействия растущей угрозе со стороны Советского Союза на Атлантике. В зону его ответственности входила территория Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря. При президенте США Бараке Обаме в 2011 году в рамках оптимизации военных расходов и в связи с отсутствием каких-либо угроз на Атлантике он был упразднен как самостоятельная структура и включен в Командование сил флота США.

24 августа 2018 года командующий операциями американских ВМС США адмирал Джон Ричардсон сообщил о решении возродить 2-й флот, который, по его словам, призван будет сдерживать Россию в Северной Атлантике.

По мнению американского командования, флот позволит усилить американское военное присутствие в Северной Атлантике, где активность ВМФ России, в частности, российских подводных лодок возросла до уровня времен холодной войны.

Первоначально предполагалось, что в зону ответственности 2-го флота войдет территория от Восточного побережья США до побережья России в Баренцевом море.

1нв др

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