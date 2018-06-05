Восстановление полномасштабного диалога между ЕС и Россией идет конструктивно, но непросто - Путин
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Вена. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Европейские партнеры так же, как и Россия, заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.
"У нас с Европой, о которой вы сказали, с объединенной Европой, до недавнего времени работал целый набор механизмов и инструментов взаимодействия. У нас в сфере экономики по двадцати отраслевым направлениям шел диалог, сейчас это практически все свернуто, причем свернуто не по нашей вине", - заявил президент на пресс-конференции в Вене, добавив, что Россия не является инициатором сворачивания этого взаимодействия.
При этом В.Путин подчеркнул, что Россия открыта, готова к сотрудничеству.
"Мы открыты и готовы к совместной работе, постепенно и понемножку эта работа возрождается. Мы это видим. У нас идут консультации и диалоги с представителями из Брюсселя по ряду направлений", - сказал В.Путин, добавив, что по его мнению, эти контакты идут "очень конструктивно, хотя и непросто".
"Но повторяю, в восстановлении работы в полноформатном масштабе заинтересована не только Россия, но и наши европейские друзья", - подчеркнул он.
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Интерфакс