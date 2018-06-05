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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 17:05 05.06.2018 - 17:05

Вена. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Европейские партнеры так же, как и Россия, заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"У нас с Европой, о которой вы сказали, с объединенной Европой, до недавнего времени работал целый набор механизмов и инструментов взаимодействия. У нас в сфере экономики по двадцати отраслевым направлениям шел диалог, сейчас это практически все свернуто, причем свернуто не по нашей вине", - заявил президент на пресс-конференции в Вене, добавив, что Россия не является инициатором сворачивания этого взаимодействия.

При этом В.Путин подчеркнул, что Россия открыта, готова к сотрудничеству.

"Мы открыты и готовы к совместной работе, постепенно и понемножку эта работа возрождается. Мы это видим. У нас идут консультации и диалоги с представителями из Брюсселя по ряду направлений", - сказал В.Путин, добавив, что по его мнению, эти контакты идут "очень конструктивно, хотя и непросто".

"Но повторяю, в восстановлении работы в полноформатном масштабе заинтересована не только Россия, но и наши европейские друзья", - подчеркнул он.

Президент РФ заверил, что проблемы с доверием у России нет. "Это проблема тех, кто хотел бы, чтобы так выглядела ситуация с Россией", - сказал В.Путин.

РФ, по его словам, открыта для сотрудничества.

В свою очередь президент Австрии Александр Ван дер Беллен заметил, что проблема доверия возникает в политике периодически. "В этом нет ничего необычного. Даже насчет моей особы в ретроспективе можно задаться этим вопросом. Я не вижу специфической проблемы, касающейся России, но я думаю, что это вопрос правильной оценки высказываний людей", - сказал он.

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