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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 20:07 04.10.2018 - 20:07

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не означает автоматического разрешения выступать на международных соревнованиях для тех атлетов, которые были дисквалифицированы, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Мяч теперь на стороне России, они должны работать над выполнением условий, поставленных ВАДА, и над тем, чтобы больше не вызывать подозрений", - сказал Т.Бах в четверг на пресс-конференции, которая транслировалась по видеосвязи из Буэнос-Айреса.

Он добавил, что "есть разные неправильные интерпретации, что те спортсмены, которые были отстранены от соревнований, смогут выступать". "Это не так. Речь только о том, кто будет тестировать спортсменов", - сказал Т.Бах, рассказывая о последствиях восстановления РУСАДА.

ВАДА восстановила РУСАДА 20 сентября.

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