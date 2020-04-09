Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 17:46

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Экономика США сможет восстановиться после того, как пандемия коронавируса ослабнет, и американцы вернутся на рабочие места, уверен глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

"Есть все основания полагать, что экономическое восстановление, когда оно наступит, будет существенным, - сказал он в четверг. - Мы вступили в этот неспокойный период с прочной экономической основой, и это должно помочь и поддержать восстановление".

За последний месяц Федрезерв снизил ставку до нуля, начал покупку гособлигаций и ипотечных долгов, а также объявил о создании масштабных программ кредитования, чтобы обеспечить работу всех финансовых рынков.

По словам Пауэлла, введенные в действие программы работают, и "рыночные условия в целом улучшились".

Он заявил, что ЦБ активно использует свои возможности, зарезервированные для чрезвычайных ситуаций, для предотвращения прекращения торговли, что привело бы к краху финансовых рынков и экономики.

"Мы будем продолжать использовать эти полномочия решительно, активно и агрессивно, пока не будем уверены, что твердо стоим на пути к выздоровлению", - заявил Пауэлл.

Но он указал на ограниченность своих возможностей, фактически призвав Конгресс и администрацию президента США Дональда Трампа принять дополнительные меры для предотвращения спада экономической активности из-за тех помех, которые распространение коронавируса COVID-19 создает для бизнеса, городов и штатов, испытывающих беспрецедентное падение доходов, пишет Dow Jones.

В прошлом месяце Конгресс утвердил пакет мер по спасению экономики на сумму $2 трлн, включающий в себя $454 млрд, которые министерство финансов выделяет на восполнение потерь ФРС в рамках программ кредитования.

"Я бы подчеркнул, что это кредитные полномочия, а не расходные полномочия", - сказал Пауэлл. Хотя многие заемщики получат поддержку от чрезвычайных кредитов ФРС, "также будут организации различного типа, которые нуждаются в прямой финансовой поддержке, а не в кредите, который они с трудом смогут выплатить", отметил он.

Пауэлл отметил, что американские банки находятся в безопасности, и нет необходимости в отказе от выплаты дивидендов.

Также он сказал, что высокая безработица - это временное явление.

За последние три недели количество заявок на пособие по безработице в США взлетело почти на 16,8 млн. Для сравнения, за двенадцать месяцев до середины марта общее число поданных заявок составляло всего 11,5 млн. Безработица в марте подскочила до 4,4% - максимума более чем за 2,5 года. Последние данные о числе заявок указывают на то, что в апреле безработица взлетит выше 10%, полагают аналитики.

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