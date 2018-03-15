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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 16:50 15.03.2018 - 16:50

Восточная Гута. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Почти 11 тысяч человек вышли из Восточной Гуты с начала гуманитарной паузы в четверг, поток людей не прекращается.

"К настоящему моменту район Восточная Гута покинули почти 11 тысяч человек, люди продолжают прибывать. Сирийские правительственные силы при содействии центра по примирению враждующих сторон занимаются их размещением во временных пунктах приёма", - сказал журналистам представитель центра по примирению генерал-майор Владимир Золотухин.

Ранее генерал сообщил, что всего к концу дня ожидается выход не менее 13 тысяч человек.

бп

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