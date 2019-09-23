Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 16:24

Берлин. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Новым председателем Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) избран гендиректор Wilo SE Оливер Хермес (Oliver Hermes), сообщает Deutsche Welle.

В понедельник члены лоббистской организации единогласно проголосовали за кандидатуру 48-летнего главы дортмундской компании, выпускающей насосы и насосные системы.

Хермес стал преемником Вольфганга Бюхеле на посту комитета, который представляет интересы немецких компаний, работающих на рынках Восточной Европы и постсоветских стран.

"OAOEV для немецкой экономики является важнейшим ключом, открывающим двери к 29 странам Центральной и Восточной Европы. Колоссальными преимуществами этой сети воспользовалась и моя компания Wilo, и нам многие в Европе завидуют", - заявил Хермес.

"Мы живем в очень неспокойные времена как в политическом, так и в экономическом смысле. Все больше людей позволяют себя увлечь национализмом, протекционизмом и популизмом, - отметил он и напомнил о значительной роли международного сотрудничества. - Поэтому так важно работать над созданием общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока и снятием существующих ограничений в форме таможенных и визовых преград, а также различающихся стандартов в Европе".

OAOEV был образован в мае 2018 года в результате слияния двух организаций-предшественников - основанного в 1952 году Восточного комитета немецкой экономики и зарегистрированного в 1989 году Восточноевропейского объединения немецкой экономики. Задачей объединения является способствование немецкому бизнесу в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Доля экспорта немецких компаний в эти страны, по данным самой организации, составляет около одной пятой совокупного объема экспорта ФРГ. Таким образом восточноевропейский рынок для немецких компаний более значителен, чем рынки США и Китая.

В OAOEV представлены около 350 членов - компаний и производственных объединений, в том числе Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) и Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK).

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