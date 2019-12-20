Берлин. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Восточный комитет немецкой экономики высказался в поддержку достигнутой договоренности между Россией и Украиной по газовому транзиту.
"Базовая договоренность о продолжении российского газового транзита через Украину - это огромный успех федерального правительства и министра экономики Петера Альтмайера", - заявил в пятницу председатель комитета Оливер Хермес Хермес, чье заявление распространила пресс-служба организации, объединяющей представителей немецкого бизнеса, работающих со странами Восточной Европы.
По его словам, транзит через Украину остается важным элементом безопасности энергообеспечения Европы.
"США следует признать это и предотвратить неправомерное наложение санкций на "Северный поток 2", - сказал Хермес.
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