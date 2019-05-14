Брюссель. 14 мая. ИНТЕРФАКС - В странах "Восточного партнерства" назрела необходимость срочных реформ, особенно в области правосудия и борьбы с коррупцией, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Нужно сделать все, чтобы положить конец этому недостатку (коррупции - ИФ), которому больше не должно быть места в наших современных обществах", - сказал глава Еврокомиссии, открывая во вторник в Брюсселе конференцию высокого уровня, посвященную 10-летию проекта ЕС "Восточное партнерство".
"Это позволит нам сблизиться еще больше, потому что уважение наших ценностей является важным измерением наших взаимоотношений", - отметил Юнкер.
Он призвал внедрять "силу права".
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