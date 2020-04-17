Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 2:37

Пекин. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - В минувший четверг медики граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян диагностировали заражение коронавирусом у восьми прибывших из России граждан КНР, сообщил в пятницу провинциальный Комитет здравоохранения на своем сайте.

Все зараженные ранее прибыли в город Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) из Москвы транзитом через Владивосток с 29 марта по начало апреля, говорится в сообщении.

Обозреватель провинциальной газеты "Хэйлунцзян жибао" пишет в пятницу, что Суйфэньхэ и вся провинция стали в настоящее время "центром национальной борьбы с эпидемией".

"Однако сражается не только Суйфэньхэ, не только Хэйлунцзян, сражается весь Китай", - пишет издание.

Он отмечает, что в город и провинцию направлены дополнительные бригады медработников, средства защиты и оборудование для предотвращения распространения коронавируса.

1гк аг

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