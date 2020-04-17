Пекин. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - В минувший четверг медики граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян диагностировали заражение коронавирусом у восьми прибывших из России граждан КНР, сообщил в пятницу провинциальный Комитет здравоохранения на своем сайте.
Все зараженные ранее прибыли в город Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) из Москвы транзитом через Владивосток с 29 марта по начало апреля, говорится в сообщении.
Обозреватель провинциальной газеты "Хэйлунцзян жибао" пишет в пятницу, что Суйфэньхэ и вся провинция стали в настоящее время "центром национальной борьбы с эпидемией".
"Однако сражается не только Суйфэньхэ, не только Хэйлунцзян, сражается весь Китай", - пишет издание.
Он отмечает, что в город и провинцию направлены дополнительные бригады медработников, средства защиты и оборудование для предотвращения распространения коронавируса.
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