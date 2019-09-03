Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 8:07

Улан-Батор. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин отмечает, что между РФ и Монголией, народами двух стран сложились братские отношения.

"Юбилейная дата битвы на Халхин-Голе объединяет оба наших народа. Советский Союз в свое время решительно поддержал Монголию в связи с внешней агрессией, но и Монголия ответила Советскому Союзу, нашей стране тем же во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны, делала все, что в ее силах, чтобы поддержать Советский Союз в борьбе против нацизма", - сказал глава российского государства на переговорах с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

"В послевоенный период отношения развивались самым наилучшим образом, характеризовались именно качеством, имею в виду союзничество фактическое, братские отношения между народами", - подчеркнул Путин.

Президент Монголии со свой стороны отметил, что очень рад видеть российского лидера в Улан-Баторе в дни, когда отмечается 80-летие исторической победы на Халхин-Голе. Он рассказал о широком праздновании этого юбилея в Монголии, заметив, что особенно впечатляющим стало показательное выступление пилотажной группы "Русские витязи".

Переговоры Путина с Баттулгой проходят в юрте, установленной на пятом этаже Государственного дворца. Войлочная юрта - традиционное жилище в Монголии.

ки

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