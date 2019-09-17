Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 11:14

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Дубай/Кабул. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - В городе Чарикар афганской провинции Парван произошел взрыв во время выступления президента Афганистана Ашраф Гани, сообщает во вторник телеканал "Толо ньюс".

"Местные репортеры в Парване подтверждают, что произошел взрыв, когда президент Гани начал говорить на предвыборном митинге в городе Чарикар", - сообщает телеканал.

В результате взрыва пострадали более 30 человек, 24 человека погибли.

Президент Гани, по данным телеканала, не пострадал.

Со своей стороны начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник на мотоцикле.

"Около 11:40 (10:10 мск) террорист-смертник на заминированном мотоцикле подорвался вблизи КПП учебного центра в первом районе города Чарикар. Никто из участников предвыборной кампании не пострадал", - написал Рахими в своем твиттере во вторник.

В августе движение "Талибан" (запрещено в РФ) призвало жителей Афганистана не ходить на президентские выборы 28 сентября, а также связанные с ними мероприятия, так как они могут стать целью атаки движения.

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