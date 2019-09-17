Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 10:29

***Сообщается о десятках погибших и пострадавших

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Дубай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - В городе Чарикар афганской провинции Парван произошел взрыв во время выступления президента Афганистана Ашраф Гани, сообщает во вторник телеканал "Толо ньюс".

"Местные репортеры в Парване подтверждают, что произошел взрыв, когда президент Гани начал говорить на предвыборном митинге в городе Чарикар", - сообщает телеканал.

В результате взрыва пострадали более 30 человек, еще 24 человека погибли.

Президент Гани, по данным телеканала, не пострадал.

В августе движение "Талибан" (запрещено в РФ) призвало жителей Афганистана не ходить на президентские выборы 28 сентября, а также связанные с ними мероприятия, так как они могут стать целью атаки движения.

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