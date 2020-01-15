Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 15:45

Вашингтон. 15 января. ИНТЕРФАКС - У женщины-астронавта Кристины Кук во время совместного с Джессикой Меир выхода в среду в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) от шлема открепилась видеокамера и фонарь подсветки, сообщило NASA.

Все попытки прикрепить их обратно, которые предпринимались по инструкциям Центра управления полетами и экипажа МКС, не увенчались успехом. В результате нашлемная видеокамера с фонарем была упакована в сумку астронавта.

"Открепившуюся нашлемную видеокамеру ее скафандра в итоге пришлось положить в сумку", - сообщило NASA.

Специалистам в ЦУПе пришлось контролировать ее действия с помощью видеокамеры астронавта Меир. Проблема возникла еще до начала работ на внешней стороне станции.

Как сообщалось, американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук в среду вышли в открытый космос с борта МКС для продолжения операции по замене устаревших никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные. Выход астронавтов в космический вакуум начался в 06:35 во времени Восточного побережья США (14:35 мск). Ожидается, что он продлится около 6,5 часов.

Работы по замене аккумуляторов проводятся на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей. Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года.

Это уже второй выход в открытый космос женского дуэта американских астронавтов. Впервые в истории за борт МКС сразу две женщины выходили в октябре прошлого года. В ходе пребывания в открытом космосе, которое продолжалось около 6,5 часов, Меир и Кук успешно заменили вышедший из строя один из энергоблоков на ферме МКС, отвечающий за зарядку/разрядку внешних аккумуляторных батарей станции.

В настоящее время экипаж станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.

1нв др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!