Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 10:52

Брюссель. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Во время проводимых в среду комитетами Европарламента слушаний с участием бельгийца Дидье Рейндерса, претендующего на пост члена Еврокомиссии по юстиции, в зале заседания погас свет и пропал звук.

Обсуждение прервали. Была включена аварийная подсветка. После восстановления освещения еще долго не включали звук. В итоге дебаты удалось возобновить лишь спустя примерно 45 минут.

Слушания проводят в Брюсселе комитеты Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам и по внутреннему рынку и защите потребителей. Рейндерс - министр иностранных дел и обороны Бельгии.

Профильные комитеты ЕП должны дать заключения по выдвинутым кандидатам в члены ЕК до окончательного утверждения всего исполнительного органа ЕС на пленарной сессии Европейского парламента.

Слушания начались 30 сентября и, согласно графику, должны завершиться 8 октября.

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