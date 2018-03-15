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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 10:02 15.03.2018 - 10:02

*** За время работы гуманитарного коридора подконтрольные боевикам территории в Восточной Гуте смогли покинуть почти 900 человек

Восточная Гута (Сирия). 15 марта. ИНТЕРФАКС - Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сумел организовать непрерывный организованный выход мирных жителей из Восточной Гуты во время 17-ой гуманитарной паузы в четверг, к настоящему моменту район покинули более 350 человек, сообщил журналистам начальник Центра генерал Юрий Евтушенко.

"В результате достигнутых на переговорах с лидерами НВФ в Восточной Гуте договорённостей в ходе гуманитарной паузы в четверг был организован массовый организованный выход мирных жителей. К настоящему моменту более 350 жителей населённого пункта Хамурия покинули район, воспользовавшись гуманитарным коридором", - сказал он.

Таким образом, за время работы гуманитарного коридора подконтрольные боевикам территории в Восточной Гуте смогли покинуть почти 900 человек. Центр по примирению враждующих сторон продолжает вести переговоры о выводе мирных граждан в ежедневном режиме, отметил генерал.

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