Во время очередной гумпаузы в четверг из Восточной Гуты вышли более 350 человек - генерал Евтушенко
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*** За время работы гуманитарного коридора подконтрольные боевикам территории в Восточной Гуте смогли покинуть почти 900 человек
Восточная Гута (Сирия). 15 марта. ИНТЕРФАКС - Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сумел организовать непрерывный организованный выход мирных жителей из Восточной Гуты во время 17-ой гуманитарной паузы в четверг, к настоящему моменту район покинули более 350 человек, сообщил журналистам начальник Центра генерал Юрий Евтушенко.
"В результате достигнутых на переговорах с лидерами НВФ в Восточной Гуте договорённостей в ходе гуманитарной паузы в четверг был организован массовый организованный выход мирных жителей. К настоящему моменту более 350 жителей населённого пункта Хамурия покинули район, воспользовавшись гуманитарным коридором", - сказал он.
Таким образом, за время работы гуманитарного коридора подконтрольные боевикам территории в Восточной Гуте смогли покинуть почти 900 человек. Центр по примирению враждующих сторон продолжает вести переговоры о выводе мирных граждан в ежедневном режиме, отметил генерал.
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Интерфакс