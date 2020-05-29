Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 16:11

Лондон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Морской разведчик ВМС США P-8A Poseidon и самолет управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R.1 в пятницу выполняли задание вблизи Крыма, когда над Черным морем совершала полет пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов.

По имеющимся данным, разведчики P-8A Poseidon и Sentinel R.1 вылетели с авиабаз в Италии и Великобритании соответственно. Самолеты в пятницу утром, начиная с 7:30 мск, в течение около трех часов курсировали к западу от Крыма на расстоянии около 100 км от побережья. Именно в это время два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer выполняли полет над Черным морем.

Согласно открытым данным, в частности, основной задачей британского самолета воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 является сбор информации о целях противника и передача её оперативным структурам командования вооруженных сил в реальном режиме времени. Самолет оснащен радарным оборудованием Astor, которое позволяет следить за перемещениями противника на большой территории и засекать как стационарные, так и подвижные цели.

Как сообщило Командование ВВС США в Европе, два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer после трансатлантического беспосадочного полета в пятницу совершили полеты над акваторией Черного море.

"29 мая 2020 года два Lancer B-1B с базы ВВС Эллсуорт, штат Южная Дакота, выполнили дальнюю, многочасовую стратегическую миссию бомбардировочной целевой группы над Европой и Черноморским регионом", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что в ходе полета над Черным морем бомбардировщики впервые сопровождались украинскими истребителями Су-27, МиГ-29, а также турецкими самолетами-заправщиками КС-135.

1нв ки

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