Лондон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon во вторник совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Краснодарского края, когда в Сочи находился для встречи с российским руководством госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Так, по их сведениям, американский дальний беспилотник, начиная приблизительно с 17:30 мск, совершил несколько пролетов по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль всего побережья Кубани вплоть до Большого Сочи.

Одновременно в то же время к морской границе Краснодарского края приблизился морской разведчик ВМС США P-8A Poseidon. Он совершил два пролета вдоль российского побережья в районе Новороссийска и Геленджика, а затем, перелетев мимо Керченского пролива к Крыму, длительное время курсировал вблизи морской границы России у Севастополя.В районе 20:00 мск P-8A Poseidon лег на обратный курс на базу в Италии.

Как сообщалось, ранее во вторник все тот же дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение семи часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе. При этом в ходе выполнения задания беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, по меньшей мере, шесть раз подлетал на расстояние 37-56 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России. В то время он находился в районе города Старобельска Луганской области. После полета над Украиной он направился к Крыму.

С начала мая у Черноморских границ России было зафиксировано уже, по меньшей мере, пять полетов американских разведывательных летательных аппаратов, в том числе три дальних беспилотника RQ-4B Global Hawk, самолет радиоэлектронной разведки RC-135V, а также патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon.

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