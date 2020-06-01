Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 17:15

Дубай. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Моджтаба Зулбнури заявил, что 230 человек погибли во время антиправительственных протестов в ноябре прошлого года, сообщает агентство Associated Press.

"Инциденты привели к гибели 230 человек", - сказал он, говоря о протестах осенью 2019 года.

Отмечается, что впервые с момента протестов данные о количестве погибших озвучил иранское высокопоставленное официальное лицо.

Депутат указал, что примерно 20% погибших - сотрудники сил безопасности, а около четверти - случайные прохожие, не вовлеченные в протестное движение.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября 2019 года объявили о повышении цен на бензин на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). После этого в стране начались массовые протестные акции. Акции протеста были зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. В Иране на время протестов почти полностью была прекращена работа Интернета.

Высшее иранское руководство полагает, что к протестам были причастны США, Израиль и Саудовская Аравия.

Иранские власти до этого не называли точное число погибших, в то время как в организации Amnesty International полагают, что жертвами протестов стали более 300 человек, а еще свыше 7 тыс. были задержаны.

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