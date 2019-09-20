Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 21:30

Берлин. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) располагает информацией о возможных махинациях России с данными московской лаборатории, с таким заявлением выступил в пятницу журналист немецкой телекомпании АРД Хайо Зеппельт.

"Россия под подозрением в связи с манипуляциями данными московской лаборатории (переданы в ВАДА в начале 2019 года)", - написал он на странице в Twitter.

"Комитет по соответствию ВАДА проинформирует об этом исполнительный комитет ВАДА на встрече в Токио на следующей неделе. Уже инициирована процедура несоответствия (требованиям организации - ИФ)", - добавил он.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

20 сентября 2018 года исполком ВАДА вернул статус соответствия РУСАДА, при условии, что его экспертам будет обеспечен доступ к данным о пробах, хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории до конца 2018 года. На основании полученной информации будут инициированы расследования в отношении "подозрительных" спортсменов, упомянутых в докладах экспертов Ричарда Макларена и Ричарда Паунда, в то время как невиновные атлеты будут оправданы.

22 января 2019 года исполком ВАДА принял решение сохранить статус соответствия для РУСАДА, хотя эксперты всемирного агентства получили доступ к данным проб московской антидопинговой лаборатории позднее оговоренного срока 31 декабря 2018 года.

Делегация ВАДА в апреле 2019 года получила 2262 образца проб из московской антидопинговой лаборатории и передала их аккредитованной лаборатории за пределами России для перепроверки. "Служба разведки и расследований (I & I) ВАДА начала представлять международным федерациям доказательства, которые они будут оценивать с целью рассмотрения дел о нарушении антидопинговых правил", - отмечалось тогда в пресс-релизе ВАДА.

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