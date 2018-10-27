Во встрече Эрдогана и Путина участвовали главы МИД и Минобороны Турции и России - СМИ
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Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Состоявшаяся в субботу в Стамбуле встреча президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина на полях четырехстороннего саммита продлилась 45 минут, передало агентство "Анадолу".
По данным агентства, со стороны России в переговорах приняли участие министры иностранных дел Сергей Лавров и обороны Сергей Шойгу, а также помощник президента Юрий Ушаков. Турецкую сторону представляли глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министры обороны Хулуси Акар и финансов Берат Албайрак.
Ранее в субботу на полях саммита отдельно прошли двусторонние встречи глав МИД России и Турции и министров обороны двух стран.
1эф яч
Интерфакс