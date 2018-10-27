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Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 14:56 27.10.2018 - 14:56

Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Состоявшаяся в субботу в Стамбуле встреча президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина на полях четырехстороннего саммита продлилась 45 минут, передало агентство "Анадолу".

По данным агентства, со стороны России в переговорах приняли участие министры иностранных дел Сергей Лавров и обороны Сергей Шойгу, а также помощник президента Юрий Ушаков. Турецкую сторону представляли глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министры обороны Хулуси Акар и финансов Берат Албайрак.

Ранее в субботу на полях саммита отдельно прошли двусторонние встречи глав МИД России и Турции и министров обороны двух стран.

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