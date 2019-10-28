Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 22:00

Дубай. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Во вторник после 12:00 местного времени подходит к концу срок, отведенный курдским военизированным формированиям для отвода из создаваемой зоны безопасности их отрядов, а также вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Такие договоренности в числе прочих достигнуты 22 октября на встрече в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Эти переговоры прошли после того, как 17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований в рамках операции "Источник мира".

Согласно принятому по итогам сочинских переговоров меморандуму, начиная с 12:00 местного времени 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Российские военные полицейские и сирийские пограничники будут содействовать выводу подразделений курдских сил и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. Вывод должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 местного времени 23 октября 2019 года, отмечалось в меморандуме.

"С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - говорилось в меморандуме.

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, также заявил 22 октября глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Сочи лидеров России и Турции.

На следующий день, в среду 23 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что в урегулировании ситуации на границе Турции и Сирии достигнуты большие успехи.

Однако курдско-арабская коалиция Сирийские демократические силы (СДС) после принятия меморандума заявила, что у нее есть возражения в отношении некоторых его положений и что оно намерено прояснить их в ходе консультаций с российской стороной.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Турция при необходимости сама очистит приграничную зону в Сирии от курдов, если они не покинут зону безопасности в 150-часовой период, оговоренный с Россией.

Однако лишь накануне командование СДС сообщило, что достигло договоренности с российской стороной и начала отвод своих сил от сирийско-турецкой границы в соответствии с сочинским меморандумом.

"После продолжительных обсуждений с РФ по нашим возражениям в отношении некоторых положений сочинского меморандума от 22 октября 2019 года, мы согласились на его выполнение с целью остановить турецкую агрессию на северо-востоке Сирии", - говорилось в заявлении командования, распространенном на его сайте.

"СДС передислоцирует свои силы на новые позиции на северо-востоке Сирии, отводя их от турецко-сирийской границы в соответствии с положениями меморандума с тем, чтобы остановить кровопролитие и защитить жителей региона от турецких атак", - также говорилось в документе.

"Позиции наших сил в приграничной зоне занимают пограничники правительственных сил", - отмечало командование СДС.

Курдско-арабская коалиция также призвала Россию обеспечить диалог между властями курдской автономии на северо-востоке страны и центральным правительством.

Но позднее телеканал TRT World сообщил со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, что, по данным Анкары, не все группы СДС покинули территорию Сирии на границе с Турцией.

Кроме этого, курдский телеканал "Рудау" сообщал, что отряды, получающие поддержку Турции, продолжают наступление на северо-востоке Сирии, несмотря на отвод отрядов СДС. Телеканал отмечал, что столкновения происходят в зоне между населенными пунктами Тель-Тамр и Рас-эль-Айн.

Тем временем стало известно, что США, которые ранее начали отвод сил с севера Сирии с целью не попасть в эпицентр боев турецких и курдских сил, решили оставить небольшой военный контингент в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и из-за возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям этой провинции. Затем, в минувшую пятницу, шеф Пентагона Марк Эспер объявил, что американская армия укрепляет позиции в Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.

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