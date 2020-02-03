Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 7:40

Гонконг. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Общее число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса во Вьетнаме достигло восьми, сообщает телеканал Channel News Asia.

В понедельник минздрав Вьетнама подтвердил, что заболевание диагностировано еще у трех человек. До этого поступали данные о пяти случаях заражения.

На выходных вьетнамские власти объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в стране, а также приостановили полеты в Китай и в обратном направлении.

Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 17 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в более чем 360 случаях.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

1вл гк

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