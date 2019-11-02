Этот контент был опубликован 2 ноября 2019 г. 10:46

Лондон. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - МИД Вьетнама в субботу резко осудил незаконные перевозки людей после заявления полиции Британии о том, что обнаруженные погибшими в грузовике в городе Грейс 39 человек, предположительно, были гражданами Вьетнама, передают западные СМИ.

По словам представителя МИД Вьетнама, этот инцидент - "серьезная гуманитарная трагедия". "Вьетнам призывает страны региона и во всем мире усилить сотрудничество, чтобы бороться с незаконными перевозками людей и для предотвращения повторения такой трагедии", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что полиция графства Эссекс полагает, что тела 39 человек, найденные в грузовике в Грейсе 23 октября, принадлежали гражданам Вьетнама. Предположительно, вьетнамцы использовали поддельные китайские паспорта.

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