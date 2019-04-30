Брюссель. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Первомайские демонстрации трудящихся запланированы в среду во многих странах мира.

Многочисленные акции по случаю Международного дня труда пройдут в Европе. Традиционно самые массовые мероприятия запланированы во Франции и в Германии. Местные стражи порядка опасаются, что во время демонстраций могут начаться беспорядки.

Французская полиция ранее сообщила, что примет меры, чтобы не допустить повторения погромов майских акций прошлого года. Тогда, например, в Париже участники нанесли существенный ущерб многим зданиям и подожгли здание ресторана быстрого питания сети "Макдональдс" рядом с вокзалом Аустерлиц.

В столице Франции на пути следования участников демонстраций будут закрыты все учреждения, магазины и рестораны. Французская полиция также вводит запрет на парковку автомобилей вдоль этого маршрута.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер в конце прошлой недели заявил, что полиция ожидает на акциях 1 мая 2019 года "крайне жестоких, крайне левых и даже "крайне желтых (участников движения "желтых жилетов" - ИФ)" демонстрантов".

Шествие в Париже начнется в 14:30 по местному времени (15:30 мск). Оно стартует у здания вокзала Монпарнас, а завершится на площади Италии. Кроме того, акции пройдут и в других французских городах, например, в Марселе и Тулузе.

В столице Германии также запланировано более десяти первомайских демонстраций. В уличных акциях, как ожидается, примут участие десятки тысяч человек. Утром 1 мая в городе пройдет традиционная акция на мотоциклах и велосипедах, днем - первомайское шествие в западноберлинском районе Груневальд. Сразу несколько акций намечено в районах на востоке города, прежде всего в Кройцберге и Фридрихсхайне - это традиционные места проживания "левой" молодежи. В частности, там намечена акция против роста цен на аренду жилья и "Революционная демонстрация".

В Берлине для дополнительного обеспечения безопасности будет задействовано более 5 тыс. сотрудников полиции, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы столичной полиции Тило Каблиц. "Будет 5,5 тыс. полицейских", - сказал он.

Беспокойство сотрудников правоохранительных органов вызывает акция "Революционная демонстрация 1 мая", заявки на нее пока нет. Не было ее и в прошлом году, при этом в ходе акции было задержано 103 человека, 21 сотрудник полиции получил травмы и ранения. Обычно в таких акциях принимают участие радикально настроенные группы левых, так называемые "черные блоки", которые ведут себя агрессивно по отношению к полиции.

Особое внимание полиции привлекает намерение демонстрантов пройти шествием по Рижской улице - это улица, на которой до сих пор остаются квартиры, самовольно занятые жильцами в начале девяностых годов прошлого века. Но сейчас Рижская улица будет перекрыта, потому что предприниматель Кристоф Гренер строит там жилой комплекс, но СМИ полагают, что там все равно соберется около 10 тыс. участников левых акций.

Из технических средств, которые полиция использует для того, чтобы перекрыть улицы, будут и водометы. "Водометы будут, но их задействуют, чтобы перекрывать улицы. В Берлине чтобы разгонять демонстрантов их не используют уже много лет", - сказал Т.Каблиц.

Также праздник 1 мая отмечают и в Португалии. Демонстрации запланированы во многих городах страны, включая Авейру, Гимарайш, Брагансу, Бежу, Каштелу-Бранку, Коимбру, Фигейра-да-Фош, Эвору, Аррайолуш, Фару, Гуарду, Лейрию, Торреш-Ведраш, Порталегри, Сетубал, Вила Реал, Визеу, и в двух самых больших городах страны - в столице Лиссбоне и в Порту.

В Порту демонстрация пройдет в середине дня на одной из центральных городских улиц - на Авенида дуз Алиадуш. В Лиссабоне демонстрация пройдет в два этапа: утром горожане соберутся на стадионе имени 1 мая, а позднее пройдут маршем по центру города от площади Мартим Мониш до площади в районе Аламеда.

Кроме того, праздничные акции в честь 1 мая пройдут в столице португальского острова Мадейра, Фуншале, а также на Азорских островах.

Испанские профсоюзы трудящихся призвали жителей страны также выйти на демонстрации. По словам главы Профсоюзной конфедерации рабочих комиссий (CCOO) Уная Сордо, цель первомайских акций - выразить "единогласный крик" в знак недовольства социальной политикой.

В общей сложности на территории Испании запланировано более 70 уличных акций, все они пройдут под лозунгом: "Борьба продолжается. Больше прав, больше равенства и больше сплочённости!"

Бельгийские профсоюзы и неправительственные организации проведут в стране ряд акций, связанных с социальными требованиями. Социалистический профсоюзный центр Всеобщая федерация труда Бельгии организует манифестации и политические дебаты в Брюсселе, Шарлеруа и Льеже. Помимо этого, в столице и других городах планируются праздничные мероприятия, инициированные как профсоюзами, так и властями: пройдут выставки, концерты, аттракционы для детей. Брюссель отметит 150-летие трамвая. Повсюду будут продаваться ландыши - символ 1 мая.

День труда отмечают и в Италии, где 1 мая объявлен праздничным днем. Ожидается, что наиболее массовые мероприятия пройдут в Риме. По этому случаю в Риме будет организован бесплатный концерт, который продлится до полуночи.

К первомайским демонстрациям присоединятся и в странах Латинской Америки.

В Бразилии праздник, отмечаемый 1 мая, носит название "День трудящегося", этот день в стране является государственным праздником и выходным днем. На государственном уровне 1 мая получил статус национального праздника еще в 1925 году.

Многие бразильцы предпочитают этот день проводить в кругу семьи и друзей: они вместе готовят блюда на гриле на природе. Однако некоторые граждане предпочитают в этот день отправиться на демонстрации, которые созывают профсоюзы трудящихся, обладающие в Бразилии большим влиянием.

Так, в этом году крупнейшая акция, подготовленная по инициативе сразу нескольких профсоюзов рабочих, состоится в центре города Сан-Паулу, финансовой столицы Бразилии. За несколько дней до нее в центральном районе города установили массивную сцену, где для горожан выступят местные популярные артисты. Начало акции запланировано на 10 утра по местному времени.

Также демонстрации пройдут еще в четырех городах штата Сан-Паулу - в Кампинасе, в Сан-Бернарду до Кампу, в Сорокабе и в Осаску. В столице страны Бразилии запланирована акция, где также выступят популярные артисты, а местные преподаватели отметят 40-летие со дня образования профсоюза преподавателей Бразилии.

В столице штата Сеара городе Форталеза демонстрация пройдет на пляже. В Рио-де-Жанейру активисты профсоюзов в ходе двух запланированных демонстраций намерены собирать подписи жителей города против проекта пенсионной реформы, которая предполагает повышение пенсионного возраста до 62 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Кроме того, демонстрации запланированы в штатах Гояс, Баия, Пернамбуку, Пиауи, Параиба, Сержипи, в Мату-Гроссу и в Мату-Гроссу-ду-Сул, в восьми городах штата Риу-Гранди-ду-Сул, а также в трех городах Санта-Катарины пройдут дебаты и общественная акция в защиту действующего законодательства в области соцобеспечения.

В Венесуэле в среду также ожидаются массовые акции. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо ранее призвал граждан страны выйти 1 мая на улицы. По его словам, это будет "самое масштабное шествие в истории Венесуэлы".

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