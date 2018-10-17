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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 10:09 17.10.2018 - 10:09

Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Фландрии Герт Буржуа расценил как беспрецедентный недружественный акт прекращение Испанией дипломатических отношений с этим регионом федеральной Бельгии.

"Такого никогда не происходило в истории Европейского союза со времени создания Европейского объединения угля и стали в 1952 году и, возможно, с 1945 года", - заявил он в среду фламандскому Radio 1.

Выдвинутый от националистической партии "Новый фламандский альянс", Г.Буржуа намерен вызвать посла Испании, чтобы потребовать от Мадрида пересмотреть свое решение.

Он сообщил, что не получал никакого официального уведомления о таком решении. По его словам, оно было объявлено в виде вербальной ноты бельгийскому послу. Ее содержание и мотивы решения ему не известны.

Испания сняла дипломатический статус с делегата Фландрии в составе посольства Бельгии после высказываний председателя фламандского парламента Яна Пеманса относительно конфликта Мадрида с Каталонией. Спикер парламента Фландрии направил находящемуся в заключении стороннику независимости Каталонии письмо, в котором высказал мнение, что приговор каталонскому политику свидетельствует о невыполнении центральным правительством Испании демократических критериев Европейского союза.

Г.Буржуа указал на необходимость соблюдения свободы выражения мнений и разделения властей. Делегат Фландрии в бельгийском посольстве Испании, отметил он, представляет исполнительную власть, тогда как Я.Пеманс является представителем законодательной.

1ов ар

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