Этот контент был опубликован 17 марта 2019 г. 20:33

Брюссель. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Фламандский голубь по кличке Армандо стал самым дорогим голубем, который когда-либо продавался в мире, сообщил в воскресенье телеканал RTBF.

Отмечается, что на аукционе в Кнесселаре (Восточная Фландрия) Армандо был куплен за рекордную сумму в 1 млн 252 тыс. евро.

Пятилетний Армандо стал одним из лучших в истории голубиных гонок. Он является обладателем многочисленных призов за победы.

Покупатель - китаец. В Китае высоко ценят бельгийских голубей, но теперь главной задачей Армандо будет не участие в гонках, а воспроизведение новых чемпионов.

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