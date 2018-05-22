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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 21:35 22.05.2018 - 21:35

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Сотрудники полиции американского штата Флорида окружили в городе Панама-Сити здание, в котором забаррикадировался неизвестный, передает во вторник американский телеканал Си-эн-эн.

Этот человек также вступил в перестрелку с силами правопорядка.

По данным телеканала, в результате один человек получил незначительное ранение и был госпитализирован.

В свою очередь агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщило, что сотрудники правоохранительных органов эвакуировали учеников и сотрудников школы, расположенной неподалеку от места происшествия.

ла аю

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