Во Флориде обнаружили подозрительную посылку, адресованную сенатору-демократу Букеру
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Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - В американском штате Флорида обнаружена посылка с подозрительным содержимым, которая адресована сенатору-демократу Кори Букеру, сообщает в пятницу Си-Эн-Эн со ссылкой на правоохранительные органы.
Посылка была обнаружена накануне поздней ночью, однако стало об этом известно только сейчас.
Американские СМИ отмечают, что инцидент с посылкой К.Букеру стал уже одиннадцатым случаем, когда критики деятельности президента США Дональда Трампа получают подобные послания.
Ранее сообщалось, что посылки с взрывными устройствами были направлены чете Клинтонов, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, а также в нью-йоркскую редакцию телеканала Си-Эн-Эн. В посылке, пришедшей в редакцию, также нашли конверт с белым порошком, который отправят на экспертизу.
Ни одна из посылок не взорвалась. В США открыто федеральное расследование по факту попытки совершения серии терактов.
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Интерфакс