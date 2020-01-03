Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 16:43

Париж. 3 января. ИНТЕРФАКС - Парижская префектура полиции, которую цитируют французские СМИ, объявила, что напавший с ножом на прохожих в пятницу в столичном пригороде Вильжюиф не имел на себе пояса с взрывчаткой или иного опасного объекта.

Телеканал BFMTV, со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, сообщил, что делом о нападении в парке Вильжюифа, прокуратура по антитерроризму пока не занимается. Тем не менее, представители этой специализированной прокуратуры находятся на месте происшествия.

В Вильжюиф также прибыли префект полиции Парижа Дидье Лальман и госсекретарь при министре внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Первые просмотры записей камер видеонаблюдения показали, что нападавший прибыл на место преступления один. Однако поиски возможного сообщника продолжаются, отметил BFMTV.

В связи с этим все посетители, находившиеся в торговом центре, на паркинге которого полицейские застрелили нападавшего, удерживаются в здании для проверки.

Мэрия города выразила соболезнования близким жертвы и пострадавшим.

Как сообщалось, инцидент имел место вскоре после 14:00 местного времени (16:00 мск). Человек с ножом напал в парке на нескольких случайных прохожих, ранив, по меньшей мере, четверых. Он был убит полицейскими, прибывшими на место происшествия.

Французский телеканал BFMTV сообщил о смерти одного из четырех пострадавших. По данным канала, умер человек примерно 50 лет. Еще двое находятся в тяжелом состоянии.

По данным газеты "Фигаро", нападавший, мотивы которого пока неизвестны, нанеся удары ножом в парке, пытался скрыться бегством. Полицейские преследовали его до паркинга ближайшего торгового центра, где он был убит несколькими выстрелами.

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