Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 19:47

Париж. 30 января. ИНТЕРФАКС - Во Франции подтвердили уже шестой случай заражения новым корановирусом, сообщают французские СМИ.

Директор главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон в четверг объявил, что заболевание диагностировано у врача частной компании. Он госпитализирован в Париже.

По словам Саломона, этот мужчина "контактировал с человеком, у которого затем подтвердился случай заражения в Азии".

Ранее во Франции было подтверждено пять случаев заражения коронавирусом.

По последним данным на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано более 7 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 170 человек.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!