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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 8:51 11.07.2018 - 08:51

Париж. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Десятки тысяч французов в разных городах страны вышли в ночь на среду на улицы, чтобы отпраздновать победу сборной страны над сборной Бельгии в полуфинальном матче Чемпионата мира по футболу-2018, сообщают местные СМИ.

Праздничные гулянья прошли не только в Париже, но во многих французских городах, в частности, в Ренне, Марселе, Страсбурге, Тулузе, Ницце и Биаррице. Люди собрались на главных улицах и площадях, они громко пели "Марсельезу" и размахивали флагами Франции.

В центре ликования оказалась французская столица. На Елисейские поля вышли более 20 тыс. человек, в результате чего автомобильное движение на этой улице было полностью остановлено. Люди держали в руках французские триколоры, танцевали, поджигали петарды и запускали фейерверки. Фанаты залезали на деревья, на крыши автобусов и автомобилей.

"Мы в финале, мы в финале!" - скандировали французские болельщики.

Накануне французские футболисты одержали победу над сборной Бельгии со счетом 1:0 в полуфинальном матче Чемпионата мира, который прошел в Санкт-Петербурге.

В воскресенье сборная Франции встретится в финале с победителем матча Англия-Хорватия. Для того, чтобы все желающие смогли поболеть за французскую сборную, власти Парижа приняли решение установить огромные экраны на Марсовом поле и Елисейских полях. В других городах Франции будут также организованы специальные зоны для болельщиков.

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